Rudolstadt. Zeugensuche nach Unfallflucht und eine Promillefahrt in Bad Blankenburg - die Polizeimeldungen aus dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Aufgeschreckt durch einen lauten Knall wurde am Samstag gegen 22.15 Uhr eine Anwohnerin der Blankenburger Straße in Rudolstadt-Schwarza. Anschließend stellte sie fest, dass ein Fahrzeug über die Verkehrsinsel gefahren ist, die sich zwischen Kreisverkehr und der ehemaligen Molkerei befindet. Die Frau informierte die Polizei in Saalfeld.

Die eingesetzten Beamten fanden vor Ort beschädigte Verkehrszeichen vor, das Verursacherfahrzeug war aber nicht mehr vor Ort. Nähere Angaben zum Fahrzeug konnte die Frau nicht machen, deshalb werden weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld unter Telefon 03671 560 zu melden.

Polizeibeamte unterbinden die Weiterfahrt

Ein paar Kilometer weiter, in Bad Blankenburg, wurde Samstagnacht im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgestellt, dass ein 39-jähriger Fahrzeugführer alkoholisiert mit einem Skoda unterwegs war. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei unterbunden und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.