Oberlödla. Einen besonders dreisten Diebstahl versuchte eine Frau in einem Baumarkt im Altenburger Land. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch.

Ein Aquarium samt Zubehör sowie mehrere Fische wollte eine Frau in Oberlödla im Altenburger Land entwenden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 46-Jährige ihre Beute im Gesamtwert von über 300 Euro am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in ihrem Trolli verstaut und wollte anschließend den Baumarkt in der Lödlaer Chausee verlassen, ohne zu bezahlen.

Ihr Vorhaben ging jedoch nicht auf und der Diebstahl wurde bemerkt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein und die Beute verblieb im Baumarkt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die 46-Jährige ihren Weg fortsetzen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.