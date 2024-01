Saalfeld. Ein herrenloser Koffer hat in Saalfeld für einen Polizeieinsatz gesorgt. Experten der Bundespolizei mussten anrücken, der Bahnverkehr war beeinträchtigt.

Am gestrigen Abend, kurz nach 19 Uhr, löste ein besitzloser Koffer in einem Regionalzug einen Einsatz der Bundespolizei am Saalfelder Bahnhof aus. Ein Zugbegleiter hatte den Hartschalenkoffer laut Meldung der Bundespolizei bei einem Kontrollgang entdeckt. Daraufhin informierte er die Polizei.

Die Streife konnte keinen Hinweis auf den Besitzer finden. Also ließ die Polizei den Zug und die Bahnsteige 5 und 6 am Saalfelder Hauptbahnhof räumen, wo er seine Endstation hatte, und alarmierten die Entschärfer der Bundespolizei.

Der Zug wurde auf ein Abstellgleis rangiert. Mit ihrem technischen Equipment überprüften die Spezialisten den Koffer. Erst als feststand, dass von ihm keine Gefahr ausging, wurde er geöffnet. Im Inneren fanden sich Kleidungsstücke und Alltagsgegenstände.

Gegen 21.40 Uhr konnte die Polizei den Bahnhof wieder freigeben. Bei insgesamt acht Zügen kam es in Folge des Einsatzes zu Verspätung. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt sensibilisiert in diesem Zusammenhang, dass aufgefundene und zurückgelassene Gepäckstücke in den meisten Fällen polizeiliche Maßnahmen mit sich bringen.

