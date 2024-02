Nobitz. Aus einer Fischzucht bei Nobitz sind Karpfen gestohlen worden. Die Polizei ermittelt. Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte haben bei Nobitz (Landkreis Altenburger Land) mehr als 160 Kilogramm Karpfen aus einer Fischzucht gestohlen. Die Tiere waren noch am Leben, als die Täter sie in der Nacht zum Donnerstag mitnahmen, wie die Polizei Gera am Freitag mitteilte. Die Fische haben demnach einen Geldwert von mehr als 1500 Euro. Angaben über die genaue Anzahl der gestohlenen Tiere machte die Polizei zunächst nicht.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise: Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Tatnacht tätigen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0028528/2024 bei der Altenburger Polizei zu melden.

