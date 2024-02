Altenburg. Am Sonntag brannte eine Wohnung in Altenburg. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Am Sonntag kam es am frühen Abend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Altenburg. Wie die Polizei am Montagmorgen informierte, wurden die Beamten gegen 16:30 Uhr alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang Rauch aus der Wohnung im fünften Stock der Pappelstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand im Schlafzimmer verorten und diesen schnell und effektiv bekämpfen. Dadurch konnte verhindert werden, dass die Flammen weiteren Schaden anrichten.

Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Allerdings wurde die Wohnung durch das Feuer stark beschädigt, sodass diese vorerst nicht bewohnbar ist. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

