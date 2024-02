Großlöbichau. Die Scheune eines Gemeinderats aus Großlöbichau ist durch ein Feuer zerstört worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Nachdem eine Scheune in Großlöbichau Anfang Januar durch ein Feuer zerstört worden ist, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Ermittelt wird gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, teilt Daniel Müller, der Sprecher der Landespolizeiinspektion Jena, auf Anfrage dieser Redaktion mit. Über den weiteren Verfahrensweg werde die Staatsanwaltschaft Gera entscheiden.

Die Scheune hatte sich an der Straße „In den Brückenäckern“ befunden und war am Vormittag des 8. Januar –einem kalten Wintertag mit Schnee – in Flammen aufgegangen.

Schaden von bis zu 100.000 Euro

Eigentümer der Scheune ist ein Mitglied des Gemeinderats von Großlöbichau. Dieser ist auch Verpächter der Fläche, auf der sich die Unterkunft für Arbeiter von der Jenaer Zeiss-Baustelle befindet.

Laut ihm könnte sich der bei dem Scheunenbrand entstandene Schaden auf bis zu 100.000 Euro belaufen. Zerstört worden seien nicht nur zwei Gebäudeteile, sondern auch die Heuvorräte, die er dort für seine 130 Rinder eingelagert hatte. Seit dem Feuer gebe es für seine Rinder zudem keine Unterstellmöglichkeit mehr. Tiere waren bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen.

Eine technische Ursache für den Brand schließt der Gemeinderat aus, zumal in der Scheune kein Strom anlag. Kurz vor dem Brand, der circa 10.45 Uhr ausgebrochen war, sei er noch an seiner Scheune vorbeigefahren. „Da war noch alles in Ordnung“, sagt er.

