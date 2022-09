Autodiebe auf Beutejagd: Hochwertige Fahrzeuge in Erfurt gestohlen

In beiden Fällen waren die Autos mit Keyless Go ausgestattet. Bei Fahrzeugen, die mit einem sogenannten Keyless Go System ausgestattet sind, erfolgte das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Die Diebe greifen das Funksignal von Schlüsseln im Haus auf und gelangen so in die Fahrzeuge.