Autofahrerin steuert im Eichsfeld auf Männergruppe zu und verletzt 27-Jährigen mit Messer

Eine Frau ist mit dem Auto in eine Männergruppe gefahren. Die Hintergründe sind noch unklar (Christoph Keil).

Heiligenstadt. Eine Frau hat ihr Auto am Sonntagabend in eine Gruppe von mehreren Männern gesteuert. Dann stieg sie aus und verletzte einen 27-Jährigen mit einem Messer.

Nachdem eine Frau ihr Auto auf eine Gruppe von Männern im Eichsfeld gesteuert hat, sind zwei Frauen vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen eine 32-Jährige, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch ihre 20 Jahre alte Beifahrerin wurde festgenommen. Die Frauen sollten am Vormittag vernommen werden. Die Motive für den Vorfall am Sonntag im Ortsteil Kalteneber der Stadt Heilbad Heiligenstadt waren zunächst unklar.

Der 32-Jährigen werde vorgeworfen, mit ihrem Auto zunächst auf die Männer zugefahren zu sein. Sie konnten laut Polizei ausweichen, das Auto der Frau prallte gegen eine Hausmauer. Anschließend soll sie ausgestiegen sein und auf einen 27-Jährigen eingestochen haben. Der Mann erlitt dabei den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

Auch die 32-Jährige wurde mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, ebenso die Frage, ob die Beteiligten sich kennen.

