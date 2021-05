Berauschte Frau verursacht gleich mehrere Unfälle

Arnstadt. Erst kollidierte eine Autofahrerin an Himmelfahrt in einem Kreisverkehr in Arnstadt mit einem anderen Auto, dann krachte es mehrmals auf der Autobahn.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Donnerstag in Arnstadt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Autofahrerin nach einem Unfall gegen 20.15 Uhr am Kreisverkehr B88/B87 einfach weiter.

Die wahrscheinlich selbe Fahrerin des weißen Autos fiel Zeugen wegen der unsicheren Fahrweise auf der A71 auf.

Nach Angaben der Polizei soll es am Kreisverkehr zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem weißen Fahrzeug und einem Audi gekommen sein. Anschließend sei der weiße Pkw auf die A71 aufgefahren und habe seinen Weg ohne anzuhalten fortgesetzt.

Auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen meldet sich ein Zeuge, dem ein Opel Corsa mit dem Kennzeichen IK für Ilm-Kreis aufgefallen war. Das Fahrzeug sei wiederholt von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert.

Die alarmierten Autobahnpolizisten konnten das beschriebene Auto zwischen Erfurt-Bindersleben und Erfurt-Gispersleben stoppen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Pkw wiederholt mit Fahrbahnbegrenzungen und Leitplanken kollidiert war. Das Fahrzeug wies frische Beschädigungen auf.

Für die Fahrerin musste der Rettungsdienst angefordert werden, da die Frau starke Ausfallerscheinungen zeigte und nicht befragt werden konnte. Im Krankenhaus ergaben die Untersuchungen, dass die Frau berauscht am Steuer gesessen hatte. Die Umstände dazu sind noch unklar. Die Fahrerin war unverletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zur Fahrstrecke des weißen Opel Corsa am Himmelfahrtstag zwischen 20 und 20.34 Uhr machen können. Zudem werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden, die Hinweise geben können, wo sich die die junge Frau im Vorfeld der Fahrt aufgehalten hatte.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Süd unter Tel. 03681/32-1324 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

