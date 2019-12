Brand auf Spielplatz – Gartenlaubeneinbrüche – Unter Drogen am Steuer

Brand auf Spielplatz – Gartenlaubeneinbrüche – Unter Drogen am Steuer

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde gegen 2 Uhr wurde in Meilitz bei Wünschendorf ein Audi A6 durch die Polizei gestoppt. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Crystal-Meth. Gegen die 37-jährige Fahrerin wird nun ermittelt, ihr drohen ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Einbrüche in Gartenlauben – Polizei sucht Betroffene und Zeugen

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 7. bis 14. Dezember in mehrere Gärten einer Gartenanlage in Gera-Rusitz ein. Bislang sind der Polizei acht Fälle bekannt, bei denen Sachschäden entstanden sowie diverse Einrichtungsgegenstände gestohlen wurden.

Noch seien nicht alle geschädigten Gartenbesitzer ausfindig gemacht worden. Betroffene sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365-8291124 zu melden.

Spielplatz durch Brand beschädigt

Am Samstag gegen 16.30 Uhr wurde ein Brand auf dem Spielplatz an der „Lutherlinde“, nahe dem Ferberturm in Gera, gemeldet. Die Feuerwehr löschte vor Ort einen brennenden hölzernen Spielturm. Dieser sei durch das Feuer beschädigt worden, bleibe jedoch weiterhin nutzbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen Unbekannt aufgenommen. Hinweise zum Verursacher werden durch die Polizei über die Telefonnummer 0365-8291124 erbeten.

