Ein leerstehendes, ehemaliges Wohnheim brennt in Arnstadt

Feuerwehr nach Brand in Arnstadt im Großeinsatz: Explosionsartige Knallgeräusche

Aus laut Polizei bisher ungeklärter Ursache geriet am Sonntagnachmittag ein leerstehendes Gebäude im Mühlweg in Arnstadt vollständig in Brand.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster und Türen zu schließen.

Explosionsartige Knallgeräusche

Es handelt sich um ein seit langem leerstehendes, ehemaliges Wohnheim. Daher bestand keine unmittelbare Gefahr für Menschen. Der Wind hatte jedoch das Feuer weiter verbreitet, so dass eine Offen-Scheune und auch mehrere Bäume inzwischen ebenfalls brannten.

Weil das Dach mit Asbest-Platten gedeckt ist, kam es immer wieder zu explosionsartigen Knallgeräuschen. Die Feuerwehr beziffert den Schaden auf maximal 10.000 Euro.

Brand von Ex-Wohnheim in Arnstadt greift über Auf einem Firmengelände am Bierweg in Arnstadt brach Sonntagnachmittag aus noch unklarer Ursache ein Großbrand aus. Betroffen waren mehrere leer stehende Gebäude. Feuerwehren aus mehreren Orten waren im Einsatz. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Foto: Britt Mandler

