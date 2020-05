Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Briefmarken, Tabak, Bargeld: Einbrecher in Nordhäuser Postfiliale

Die Polizei meldet am Freitag einen Einbruch in die Postfiliale in der Straße „An der Salza“, der in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr, geschehen sein muss. Die unbekannten Täter sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei über das Dach in das Innere der Filiale gelangt.

Gestohlen wurden Briefmarken, Bargeld und Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise an die Telefonnummer: 03631/960.

