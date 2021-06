Dieb hat an Sömmerdaer Imbiss leichtes Spiel

Sömmerda. Einem Imbiss-Mitarbeiter wurde während seiner Arbeit Geld aus dem unerschlossenen Auto gestohlen.

Als ein 32-Jähriger am Montag in der Mittagszeit an einem Imbiss mehrere Kunden mit Essen versorgte, machte sich ein Dieb an seinem Auto zu schaffen. Der VW Polo des Mannes war nicht verschlossen. Somit hatte der unbekannte Dieb leichtes Spiel. Er öffnete das Auto, welches direkt am Imbiss abgestellt war, und stahl ein Portemonnaie mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente.