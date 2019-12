Gegen 20.45 Uhr kam es Donnerstag in Weimar in der Kreuzung Trierer Straße / Paul-Schneider-Straße (Stadtring) zu einem schweren Unfall.

Am Donnerstagabend gab es einen Unfall am Stadtring in Weimar.

Drei teils schwer Verletzte bei Unfall in Weimar

Gegen 20.45 Uhr kam es Donnerstag in Weimar in der Kreuzung Trierer Straße / Paul-Schneider-Straße (Stadtring) zu einem schweren Unfall. Ein Ford Focus fuhr in Richtung Weimar-West, als auf Höhe der Kreuzung plötzlich ein Suzuki in die Kreuzung einfuhr.

Autos mehrere Meter weit weggeschleudert

Der Ford kollidierte frontal mit dem PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge mehrere Meter weit geschleudert. Ersthelfer versorgten den Fahrer und die Beifahrerin des Ford sowie die Fahrerin des Suzuki bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts. Anschließend kamen die beiden verletzten Frauen mit Rettungswagen und einem Notarzt in das Klinikum Weimar. Die Berufsfeuerwehr Weimar sicherte die Unfallstelle ab, unterstützen den Rettungsdienst bei der Betreuung der Personen, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und reinigten die Fahrbahn von Fahrzeugtrümmern.

Austauschmotor im Kofferraum

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. Die Insassen des Ford Focus hatten bei dem Unfall Glück im Unglück. Sie waren gerade auf dem Rückweg mit einem Austauschmotor im Kofferraum für Ihr Fahrzeug. Glücklicherweise war dieser gut verzurrt und blieb dadurch im hinteren Teil des PKW.

Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

