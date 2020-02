Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drogenrazzia in Waltershausen – Polizei erschießt Hund

Bei einer Drogenrazzia in Waltershausen (Kreis Gotha) haben Polizisten am zeitigen Donnerstagmorgen den Hund des Verdächtigen erschossen. Mit Unterstützung von Spezialkräften des Landeskriminalamtes (LKA) erfolgten in einer Gartenanlage und in einem Wohnhaus in der Innenstadt Durchsuchungen, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt den Polizeieinsatz.

Gegen den Mann werde wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels „in nicht geringer Menge“ ermittelt. Die Staatsanwaltschaft prüfe, ob ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt werde, fügte der Behördensprecher am Donnerstagnachmittag an. Das Verfahren gegen den 30-Jährigen laufe bereits seit vergangenen November. Ob die Durchsuchungen erfolgreich waren, konnte die Anklagebehörde noch nicht sagen.

Laut MDR soll sich der Mann mit dem Drogenhandel seinen Lebensunterhalt verdient haben.

