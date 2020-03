Ein absolut neues Gefühl: Spezielle Corona-Ausrüstung für Polizisten

Polizistin oder Polizist – es gibt schönere Berufe. Aber kaum einer ist so wichtig. Gerade jetzt, in der Zeit des Kontaktverbots. Sind die Beamten im Streifen- und Einsatzdienst gut darauf vorbereitet?

Derzeit verfüge die Thüringer Polizei über ausreichende Bestände zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wird von der Landespolizeidirektion mitgeteilt. Jeder Funkstreifenwagen verfüge über ein „Hygieneschutz-Set“. Darin seien FFP-3-Atemschutzmasken, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, Einwegschutzanzüge, Schutzbrillen und Beatmungsmasken enthalten. Zusätzlich stelle man für alle Einsatzkräfte zum Schutz vor dem Virus Atemschutzmasken und „anlassbezogen“ Mund-Nasen-Schutz bereit.

Was aber, wenn eine Situation eskaliert? Ein 22-jähriger Verkehrsrowdy flüchtete am Donnerstag durch Erfurt. Bis nach Udestedt verfolgten die Polizisten den Pkw. Dort türmte der Fahrer dann zu Fuß. Vergebens.

Bei seiner Festnahme hustete er aber plötzlich einem Beamten ins Gesicht und gab an, Kontakt mit Corona-Verdachtsfällen gehabt zu haben. Es hagelte diverse Anzeigen, auch wegen Körperverletzung. Was bei dem betroffenen Polizisten zurückbleibt, ist die Unsicherheit bis zu einem Untersuchungsergebnis.

Ähnliches passierte in Leipzig, Hamburg, Neubrandenburg, München. Wie fühlt sich das an, was denkt man, wie geht man zum Dienst? Patrick Heller (33) ist seit 15 Jahren Polizist. Er gehört zur Polizeiinspektion Erfurt-Süd, wie jener Kollege, der angespuckt wurde. „Die aktuelle Situation hat mich verändert. Weil es dafür keine Checklisten, keine Vorbereitung gibt. Es trifft einen kalt“, sagt er. Von jetzt auf gleich friert das öffentliche Leben ein. Schwer vorstellbar, das alles. Vom Gefühl her habe sich sein Dienst aber nicht verändert. Angst oder Sorge? Nein.

„Ich versuche mich sehr bewusst zu bewegen und hinterfrage Verhaltensmuster, auf die ich vorher nicht geachtet habe, zum Beispiel was fasse ich an oder nicht, wie spreche ich mit den Leuten.“ Er sei hellhöriger und vorsichtiger geworden.

Im Außendienst versuche er bestimmte Risiken zu minimieren. Für beide Seiten. „Denn ich betrachte mich aufgrund der vielen täglichen Kontakte in der ersten Linie als Risikoperson“, sagt der Vater zweier kleiner Kinder. Das habe auch private Beschränkungen zur Folge. Der Satz „Pass auf Dich auf“ seiner Frau am Morgen gehöre schon immer zum Ritual. Jetzt erst recht.

Für den Polizeidienst unter Corona-Vorzeichen wurden Handlungsmuster erarbeitet, um den Kollegen etwas in die Hand zu geben. Das sei kein Katalog, eher Leitlinien, wie man sich in welchen Situationen verhalten soll, sagt der Hauptkommissar. Das müsse man aber keinem erst einbläuen.

Heller selber hat noch keinen direkten „Corona-Kontakt“ gehabt. Das mit dem Anspucken, das kenne man vom täglichen Dienst auch so. Corona hin oder her. Man sei aber in dem Moment total hilflos und ausgeliefert. Zurück bleibe eine Art Schockstarre. Heller verweist aber darauf, dass sich aktuell die Bürger den Beamten gegenüber bei Einsätzen oft respektvoller, verständnisvoller zeigen und in gewisser Weise dankbar. Das übliche Klientel eher weniger. Das bleibe resistent und rücksichtslos.

Der Schutzanzug plus Maske kommt bei Maßnahmen in engen, geschlossenen Räumen zum Einsatz. Die Augen sind durch Brillen geschützt. „Ein absolut neues Gefühl“, sagt Heller. Das alles habe etwas mit ihm gemacht. Sich selber zu hinterfragen zum Beispiel. Und im Dienst sei das Verhalten untereinander sehr solidarisch. Jeder wisse, was jetzt wichtig sei, worauf es ankomme. Auf jeden Fall habe er den Beruf nicht gewählt, um sich damit zu beschäftigen, wie viel Toilettenpapier einer kaufen dürfe, verweist er lachend auf Einsatzberichte aus anderen Gegenden Deutschlands.