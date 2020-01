Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Schwerverletzter bei Unfall in Gotha

Bei einem Verkehrsunfall in Gotha wurde am Freitagabend ein 46-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag informierte, sei der Mann mit seinem Auto an der Kreuzung Dr.-Troch-Straße/Ohrdrufer Straße über eine rote Ampel gefahren und kollidierte dort mit dem Wagen eines 51-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Atemalkoholmessung habe bei dem 46-Jährigen einen Wert von 1,53 Promille ergeben. Die Polizei habe ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Bei dem Unfall sei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden.