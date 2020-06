Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Unfall auf A38

Ein 45 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall mit einem Kleintransporter auf der Autobahn 38 nahe Burgwalde (Kreis Eichsfeld) ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 42 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters hatte demnach am Sonntagabend auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen krachte daraufhin mehrfach in die Leitplanke.

Der 45-Jährige wurde dabei aus dem Kleintransporter geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer und zwei weitere Mitfahrer im Alter von 35 und 43 Jahren wurden schwer verletzt. Der 35 Jahre alte Beifahrer überstand den Unfall unverletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Göttingen gesperrt.

Zahlreiche Unfälle auf Autobahnen

Am Sonntag krachte es auf Thüringer Autobahnen am laufenden Band. Auf regennasser Fahrbahn fuhren einige Autofahrer zu schnell und verloren die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Insgesamt 18 Unfälle zählte die Polizei von 8-24 Uhr auf der A9, A38 und vor allem der A4. Dabei wurden zehn Personen zum Teil schwer verletzt. Auf der A4 bei Gotha kam zudem ein weiterer Mensch ums Leben.

