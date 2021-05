Einbruch in den Schützenverein in Wundersleben

Wundersleben. Der Dieb bricht nicht ins Vereinshaus in Wundersleben ein. Trotzdem macht er große Beute.

Ein Zeuge meldete sich am Freitag bei der Polizei und informierte über einen Einbruch in den Schützenverein in Wundersleben. Ein Dieb hatte laut Polizei einen Zaun beschädigt, um auf das Gelände zu gelangen. In das Vereinshaus wurde nicht eingebrochen. Allerdings bediente sich der Dieb u.a. an mehreren frei zugänglichen Verbandskästen, Feuerlöschern und Bohrmaschinen im Wert von mehreren hundert Euro.