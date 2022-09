Einbruch in Erfurter Kindergarten: Wenig Beute, aber großer Schaden

Erfurt Unbekannte sind am Wochenende in einen Erfurter Kindergarten eingebrochen. Der angerichtete Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Unbekannte sind am Wochenende in einen Kindergarten in der Krämpfervorstadt in Erfurt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie zwischen Freitagabend und Sonntagmittag mehrere Türen auf und schlugen Glasscheiben ein.

Hoher Sachschaden im Kindergarten

Die Täter stahlen einen Lautsprecher sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Weitaus schlimmer fiel allerdings der Sachschaden in dem Kindergarten aus. Dieser wird den Angaben zufolge auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sicherte vor Ort umfangreiche Spuren und ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

