In Roßleben versuchten unbekannte Täter einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Einbruch in Roßlebener Bankfiliale - 28 Menschen müssen gerettet werden

Roßleben. Die Polizei sucht nach dem Anschlag auf einen Geldautomaten in Roßleben nach Sprengmitteln. Mittlerweile sind umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter versucht einen Geldautomaten in Roßleben gewaltsam zu öffnen. Laut Angaben der Polizei verschafften sich dieTäter hierzu, ebenso gewaltsam, Zutritt zur Bankfiliale am Richard-Hütting-Platz und manipulierten dort den Automaten.

Aus noch unbekannten Gründen ließen die Täter dann aber von der abschließenden Ausführung ab und flüchteten vom Tatort. Nach ersten Ermittlungen geschah dies mit einem Pkw. Durch die Polizei kam es zu umfangreichen Fahndungsmaßnahmen. Da bei einer Vielzahl solcher Sachverhalte in der Vergangenheit Sprengmittel zu Einsatz kamen, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich möglicherweise noch solche Mittel im Bereich des Automaten befinden.

Zum Schutz der Anwohner wurden darum 28 Personen aus den umliegenden Gebäuden evakuiert. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes überprüften im Anschluss den Tatort und konnten Entwarnung geben. Die örtliche Polizei wurde durch weitere Kräfte der Bereitschaftspolizei und der Feuerwehr unterstützt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

