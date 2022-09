Erneut Straßenbahnunfall in Erfurt: Offenbar eine Person schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag (25.09.2022) ist es in Erfurt am Hanseplatz zu einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn gekommen.

Nach ersten Informationen war eine Person aus noch ungeklärter Ursache gegen 17.15 Uhr unter die Bahn geraten. Rettungskräfte bargen das Unfallopfer und versorgten es zunächst im Rettungswagen. Gegen 18 Uhr fuhr der Rettungswagen Richtung Krankenhaus ab.

Als Schienenersatzverkehr für die Linie 4 wurden zunächst Busse eingesetzt. Gegen 18.30 Uhr fuhr die erste Bahn wieder Richtung Ringelberg.

Weitere Details zum Ablauf des Unfalls und der Schwere der Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.

Die verletzte Person wurde zunächst im Rettungswagen behandelt. Foto: Kathleen Kröger

