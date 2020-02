Meiningen. Ausgerechnet am Valentinstag wurde einem Thüringer auf einer Online-Dating-Plattform übel mitgespielt.

Erotischer Chat am Valentinstag endet in Erpressungsversuch

Ausgerechnet am Valentinstag ist ein junger Mann aus Südthüringen nach dem Besuch einer Dating-Plattform im Internet erpresst worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag zeichnete die von ihm kontaktierte Frau den erotischen Video-Chat unbemerkt auf und drohte dem Mann mit Veröffentlichung, falls er nicht Geld an sie überweise. Er überwies das Geld nicht und meldete sich stattdessen bei der Polizei in Meiningen.

Weil die Frau kein Deutsch gesprochen hatte und das Geld auf ein Konto in Afrika überwiesen werden sollte, vermutet die Polizei sie und eventuelle Hintermänner im Ausland. „Ich bin mir sicher, dass es mehr Opfer dieser Masche gibt“, sagte ein Polizeisprecher. “Aber die wenigsten werden da den Weg zur Polizei finden.“

