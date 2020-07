Alle drei in den Unfall verwickelte Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Großenlupnitz . Bei einem Unfall auf der B84 bei Großenlumpitz wurden am Sonntag zwei Erwachsene und ein zweijähriges Mädchen verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrer missachtet Vorfahrt - Kleinkind bei Unfall im Wartburgkreis verletzt

Eine 33-Jährige fuhr laut Polizei am Sonntagvormittag, mit ihrem VW die B84 aus dem Gewerbegebiet Großenlupnitz in Richtung Behringen.

Ein 81-Jähriger fuhr mit seinem VW auf der Langensalzaer Straße in Richtung B 84. An der Einmündung auf die B 84, bog der 81-Jährige nach links ab und missachtete die Vorfahrt der von links kommenden 33-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie die zweijährige Beifahrerin der 33-Jährigen leicht verletzt. Alle Drei wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, so die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen