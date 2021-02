Frau bricht in Schmiedefeld bei nächtlichem Spaziergang in gefrorenen Teich ein

28.02.2021, 13:28

Schmiedefeld am Rennsteig. Gleich mehrere Schutzengel hatte eine Frau in der Nacht zu Sonntag in Schmiedefeld am Rennsteig. Sie war zu später Stunde in einen zugefrorenen Löschteich im Ortsteil Vesser eingebrochen.