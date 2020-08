Gotha . Mitten in einer Drogerie in Gotha hat es eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gegeben. Eine Beteiligte wurde verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frauen prügeln sich in Gothaer Drogerie

In einer Drogerie in Gotha haben sich am Freitag zwei Frauen geprügelt. Wie die Polizei am Samstag informierte, habe eine 23-Jährige unvermittelt eine 28-Jährige angegriffen. Sie habe die 28-Jährige geschlagen, ihr an den Haaren gezogen, gekratzt und in ein Warenregal gestoßen, wobei die Angegriffene leicht verletzt wurde.

Anschließend sei die Angreiferin aus dem Geschäft geflohen. Da sich laut Polizei beide Beteiligte kennen würden, sei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen die 23-Jährige eingeleitet worden.