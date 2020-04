Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Garagen in Bad Tennstedt abgebrannt - Hoher Sachschaden

In der Nacht zum Montag richtete ein Feuer in der Bad Tennstedter Bahnhofsstraße einen Sachschaden von circa 15.000 Euro an. Das Feuer griff noch auf eine angrenzende Garage über, in der ein Auto stand. Auch Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Garagen brannten vollständig ab. Personen kamen nicht zu schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

Mühlhausen: Motorradfahrer muss ins Krankenhaus

Montag gegen 6.10 Uhr stieß eine 54-jährige Audi-Fahrerin mit einem Motorrad an der Einfahrt zur Tankstelle in der Langensalzaer Straße in Mühlhausen zusammen. Der Motorradfahrer war vorfahrtsberechtigt; die Audi-Fahrerin hatte ihn übersehen. Ein Rettungswagen musste den verletzten Krad-Fahrer ins Krankenhaus bringen. Über die Schwere seiner Verletzungen könne noch keine Aussage gemacht werden.

Wiederholt in Mühlhausen erwischt und dennoch nicht gelernt

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr kontrollierte die Polizei in Mühlhausens Langensalzaer Landstraße einen 20-jährigen Autofahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch einen 34-jährigen Fahrer in der Brunnenstraße hielten sie an. Dessen Plaketten waren am Kennzeichen abgekratzt und das Fahrzeug nicht mehr zugelassen.

Motorradunfall bei Drei Gleichen und Moped-Diebstahl in Eschenbergen

Frau stirbt bei Unfall im Wartburgkreis