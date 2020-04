Flammen in einer Gartenanlage am Van-der-Foehr-Damm am Dienstagabend.

Nordhausen. Möglicherweise führte ein technischer Defekt an einer Stromleitung zum Brand, der 21 Feuerwehrleute in Alarmbereitschaft setzte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gartenlaube in Nordhausen brennt nieder

Flammen in einer Gartenanlage am Van-der-Foehr-Damm haben am Dienstagabend in Nordhausen mehrere besorgte Anwohner auf den Plan gerufen. Die wählten laut Angaben der Polizei gegen 22.20 Uhr den Notruf.

Schadenshöhe ist noch unklar

Die Berufsfeuerfeuer rückte aus und wurde unterstützt von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Nordhausen-Mitte sowie von Einsatzkräften aus Sundhausen. Insgesamt löschten 21 Kameraden die brennende Gartenlaube. Nach knapp zwei Stunden hieß es: „Feuer aus“. Die Flammen zerstörten die Laube komplett.

Möglicherweise führte ein technischer Defekt an einer Stromleitung zum Brand, so ein erstes Fazit der polizeilichen Ermittlungen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, könne aber noch nicht gesagt werden.