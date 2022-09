Gegen Baum geprallt: 27-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall im Weimarer Land

Der 27-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen (Symbolbild).

Kranichfeld Bei einem Unfall zwischen Rittersdorf und Kranichfeld ist ein 27-jähriger Mann ums Leben gekommen.

in 27-Jähriger ist zwischen den Orten Rittersdorf und Kranichfeld im Weimarer Land mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und gestorben.

Der Mann war auf der Landesstraße unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen den Baum stieß, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Demnach befanden sich keine weiteren Menschen in dem Fahrzeug. Der 27-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

