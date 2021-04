Handfester Streit zwischen Frauen eskaliert - 21-Jähriger zückt Waffe

Gotha Am frühen Sonntagmorgen trafen in Gotha Gruppen junger Erwachsener aufeinander, zwischen mehreren Frauen kam es zum Streit. Während manche versuchten zu schlichten, zückte ein 21-Jähriger eine Waffe und schoss.

Zu einer handfesten Streitigkeit zwischen mehreren jungen Frauen kam es laut Polizei am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, in der Straße Am Luftschiffhafen.

Dort trafen zwei Gruppen junger Erwachsener aufeinander und es kam aus noch nicht abschließend geklärten Gründen zu einem zunächst verbalen Streit zwischen jeweils zwei Frauen aus jeder Gruppe im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, der sich zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Andere Personen der Gruppen versuchten den Streit zu schlichten.

Dabei griff ein 21-Jähriger zu einer Schreckschusswaffe und gab einen Schuss in die Luft ab. Ein Teil der Personengruppen verließ im Anschluss den Tatort. Die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen konnten die beteiligten Personen namhaft machen, die benutzte Schreckschusswaffe beschlagnahmen und ermitteln nun zu den genauen Tatabläufen.

