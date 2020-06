Hunde in überhitztem Anhänger in Erfurt entdeckt

Die Polizei warnt in einer Meldung, dass sich Tierhalter beim Ansteigen der Temperaturen, wie es aktuell der Fall ist, schnell verschätzen können, was die Hitzeentwicklung in ihren Fahrzeugen angeht. So geschehen in Erfurt am Montagnachmittag, als die Polizei auf einen Parkplatz gerufen wurden.

Dort stand ein schlecht belüfteter Hundeanhänger direkt in der Sonne. Er hatte sich bereits stark aufgeheizt, zwei Tiere befanden sich auch darin und wirkten bereits überhitzt, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Beamten schoben den Anhänger zunächst in den Schatten, und holten die Feuerwehr, um die beiden Hunde aus dem Anhänger befreien zu können. Beim Versuch kehrte dann der 53-Jährige Besitzer zurück. Ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang nochmals, Kinder und Tiere bei warmen Außentemperaturen nicht im Auto zu lassen, da sich die Fahrzeuge innerhalb kürzester Zeit stark aufheizen können.

