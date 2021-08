Imbisse in Gera Ziel von Einbrechern

In Gera wurde in zwei Imbisse eingebrochen. (Symbolbild)

Gera. In Gera wurden gleich zwei Imbisse das Ziel von Einbrechern. Die Polizei ermittelt.

Von Samstag zu Sonntag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbissstand Hinter dem Südbahnhof in Gera ein. Durch den oder die Täter wurde das Innere des Imbisses durchsucht und Geld entwendet. Die Geraer Polizei ermittelt wegen Besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können. Tel. 0365-8290.

Imbiss-Einbruch II

In der Zeit von Freitag zu Sonntag wurde auch in einen Asia-Imbiss in der Thüringer Straße in Gera eingebrochen. Laut Polizei wurde das Innere des Imbisses durchsucht und Geld sowie ein Kaffeeautomat entwendet. Die Geraer Polizei ermittelt wegen Besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können. Tel. 0365-8290.