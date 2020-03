Nordhausen. Bereits vor 14 Tagen wurde Keller an derselben Stelle aufgebrochen

Keller erneut das Ziel von Einbrechern in Nordhausen

Und wieder kam es zu Kellereinbrüchen in Nordhausen. In der Nacht zum Donnerstag wurden in der Töpferstraße sechs Stück gewaltsam aufgebrochen. Erbeutet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Es ist erst vierzehn Tage her, dass Einbrecher dort Keller aufgebrochen hatten. Seither wurden die Schlösser ausgetauscht, die nun wieder erneuert werden müssen.

Die Polizei sucht zeugen, die Angaben zur Tat machen können.

