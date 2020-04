Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kind in Eisenach angefahren - Werkzeug gestohlen

Montagabend fuhr ein 63-jähriger Kia-Fahrer einen 13-jährigen Junge auf seinem Fahrrad in der Oppenheimstraße an. Dieser bog gerade von der Christianstraße auf die Oppenheimstraße ein. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Am Abend konnte er wieder nach Hause entlassen werden.

Werkzeugdiebe gesucht

Die Polizei sucht zudem Zeugen, die bemerkten, wie Unbekannte am Wochenende Werkzeuge von der Rohbaustelle „Am Hängetal“ in Eisenach entwendeten. Mitgenommen wurden Kreissägen, Akkuschrauber. Sägen, Rührgerät und Ladegeräte um geschätzten Wert von etwa 6000 Euro. Wer hat plötzlich ein größeres Werkzeugsortiment oder wem wurden Werkzeuge privat zum Verkauf angeboten? Hinweise an die Telefonnummer: 03691/261124.

