Konnte kaum übers Lenkrad schauen: 15-Jähriger macht Spritztour mit Auto

Bei einer Verkehrskontrolle in Bad Salzungen erwischte die Polizei einen 15-Jährigen. (Symbolbild)

Bad Salzungen. In Bad Salzungen hat die Polizei einen 15-Jährigen beim Autofahren erwischt. Jetzt wird auch gegen die Eltern ermittelt.

In Bad Salzungen hat die Polizei einen 15-Jährigen erwischt, der mit dem Auto unterwegs war. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurde der Jugendliche am Freitagabend kontrolliert, da er den Beamten sehr jung vorkam. Er habe kaum über das Lenkrad schauen können.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt war. Gegen den Jugendlichen sowie seinen Eltern wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

