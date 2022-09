Kuriose Szenen in Nordhausen: Nackter Mann sorgt für Aufregung

Nordhausen. Passanten meldeten sich bei der Polizei und erklärten, dass ein entblößter Mann am Ufer der Zorge entlanglaufe. Als die Beamten eintrafen, war der Herr noch immer nicht angezogen.

Ein nackter Mann zog Montag, am späten Nachmittag, in Nordhausen die Blicke auf sich. Er hatte sich ein Bad in der Zorge gegönnt und lief im Anschluss am Ufer entlang, wo Passanten ihn sahen und die Polizei verständigten.

Die Beamten erteilten dem stark angetrunkenen Mann - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille - einen Platzverweis. Diesem kam er, nachdem er sich wieder angezogen hatte, auch nach.

Warum er überhaupt nackt in der Zorge badete und sich danach nicht gleich ankleidete, weiß nur er allein. Er muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

