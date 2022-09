Lkw in Bad Frankenhausen beschädigt: Löcher in Lastwagentank geschlagen

Bad Frankenhausen. Unbekannte haben einen in Bahnhofsnähe in Bad Frankenhausen abgestellten Lkw beschädigt. Laut Polizei haben sie in der Nacht zu Samstag mehrere Löcher in die untere Hälfte des Tanks geschlagen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter einen Am Bahnhof abgestellten Lkw beschädigt, indem sie mehrere Löcher in die untere Hälfte des Tanks hineinschlugen. Dadurch liefen ungefähr 300 Liter Dieselkraftstoff aus. Die Feuerwehr musste anrücken, um den ausgelaufenen Diesel zu binden.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

