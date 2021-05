Lkw rutscht bei Eisfeld 30 Meter hohe Böschung hinab

Eisfeld. Eine 30 Meter hohe Böschung hinuntergerutscht ist ein Lkw in der vergangenen Nacht auf der A73 in der Nähe der Abfahrt Eisfeld-Nord.

Auf der Autobahn 73 ist in der Nacht zum Samstag ein Laster eine Böschung hinuntergerutscht und 30 Meter tiefer zum Stehen gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, durchbrach der Lkw aus bisher unbekannter Ursache die Leitplanke auf Höhe der Autobahnabfahrt Eisfeld-Nord (Kreis Hildburghausen) in Fahrtrichtung Suhl.

Das Fahrzeug fuhr zunächst auf dem Bankett weiter, kippte dann in einem Graben um und rollte die Böschung hinunter. Der Fahrer habe sich bis zum Stillstand in der Fahrerkabine befunden. Er befreite sich aus der Kabine und wurde schwer verletzt im Krankenhaus aufgenommen. Als Unfallursache könnten gesundheitliche Ursachen zunächst nicht ausgeschlossen werden, so der Polizeisprecher.