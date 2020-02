MGT-Symbolbild: Einer Frau ist am Montagmorgen die Handtasche geraubt worden.

Gera. Eine 60 Jahre alte Frau ist am Montagmorgen in Altenburg Opfer eines Handtaschenraubes geworden. Die Polizei sucht nach zwei Männern.

Männer überfallen Frau in Altenburg und stehlen ihre Handtasche

Wie die Polizei mitteilt war die 60-Jährige am Montag gegen 8:15 Uhr in Gera zu Fuß in der Spalatinpromenade unterwegs. Hier sollen sie von hinten zwei Männer zu Fall gebracht haben, um anschließend ihr die Handtasche weg zu nehmen. Anschließend seien sie auf Fahrrädern geflüchtet.

Die Frau wurde beim Sturz verletzt und musste anschließend medizinisch versorgt werden. In ihrer Handtasche hatte sie neben Bargeld auch alle ihrer wichtigen Dokumente.

Was die beiden Täter anbelangt, waren beide Männer dunkel gekleidet und trugen jeweils einen Jogginganzug. Das Alter der beiden schätzt die Frau auf Anfang 20. Einer der beiden Männer soll eine schwarze Wintermütze ohne Bommel sowie einen schwarzen Rucksack mit gelber „Puma“-Aufschrift getragen haben. In Erinnerung geblieben war der 60-Jährigen auch das grüne Mountainbike eines der Täter.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Raubstraftat aufgenommen und bittet Personen, welche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können, sich mit der Polizeiinspektion Altenburg unter der Telefonnummer 03447-4710 in Verbindung zu setzen.