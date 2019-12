Ilmenau. Zwei Spaziergänger sind in Ilmenau von einem Mann angegriffen worden. Die Gehilfe, mit der er auf das Paar einschlug, hatte er der Frau zuvor entrissen.

Mann greift Spaziergänger mit Gehhilfe an – Paar wird verletzt

Ein Mann hat am Samstagabend zwei Spaziergänger in der Hanns-Eisler-Straße in Ilmenau angegriffen.

Der Täter habe grundlos mit einer Gehhilfe auf ein Ehepaar eingeschlagen, teilt die Polizei am Sonntag mit. Das Paar wurde verletzt.

Die Gehhilfe hatte der Angreifer der Frau zuvor entrissen.

Der Täter flüchtete zunächst, die Polizei konnte ihn aber nach einer umfangreichen Suche finden. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Täter wurde eingeleitet.

Hinweise zu Tat nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau entgegen.

