Äußerst unschöne Szenen haben sich in einem Sömmerdaer Getränkemarkt abgespielt. Ein 31-Jähriger bedrohte die Angestellten, weil diese ihm keinen Alkohol mehr verkaufen wollten.

Mann randaliert in Sömmerdaer Getränkemarkt - Polizei muss Pfefferspray einsetzen

Sömmerda. In einem Sömmerdaer Getränkemarkt hat ein 31-Jähriger randaliert, weil ihm die Angestellten keinen Alkohol mehr aushändigen wollten. Er bedrohte das Personal, die Polizei musste einschreiten.

Außer Rand und Band war Dienstagabend ein Mann in Sömmerda. Er kaufte mehrfach Alkohol in einem Getränkemarkt ein. Als ihm das Geld ausging und die Verkäufer ihm keine Getränke mehr aushändigten, wurde der Mann ungehalten. Er drohte den Angestellten, so dass die Polizei gerufen wurde.

Der wütende Mann griff die Beamten an, Pfefferspray und Handschellen kamen zum Einsatz. Da sich der 31-Jährige nicht beruhigen ließ, landete er in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er noch am Abend in ein Krankenhaus eingewiesen.

