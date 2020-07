Ein Mann wollte ohne Mundschutz in Nordhausen einkaufen und geriet mit dem Personal in Streit (Symbolfoto).

Nordhausen. Ein 18-Jähriger ohne Mundschutz ist in einem Nordhäuser Supermarkt mit dem Personal in Streit geraten. Es sollen Worte wie „du Schlampe“ oder „du Hure“ gefallen sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann trägt im Supermarkt keinen Mundschutz und beleidigt das Personal

Obwohl ihn ein Mitarbeiter mehrfach auf den fehlenden Mundschutz hingewiesen hatte, betrat am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein 18-Jähriger einen Supermarkt in der Halleschen Straße in Nordhausen.

Wie die Polizei mitteilt, geriet im Markt der angetrunkene Jugendliche mit dem Verkaufspersonal wegen des Mundschutzes in Streit. Es sollen Worte wie „du Schlampe“ oder „du Hure“ gefallen sein.

Als er den Markt verließ, traf er auf die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten. Sie erstatteten Anzeige wegen Beleidigung und des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes.

Wasserhähne geöffnet: Unbekannte fluten Einfamilienhaus in Weimar

Frau mit elektrischem Krankenrollstuhl und 2,2 Promille unterwegs