Mann verprügelt mehrere Menschen am Fischmarkt - Junge Männer leisten Widerstand

Ein Fahrradfahrer hat am Fischmarkt in Erfurt mehrere Menschen angegriffen. (Symbolbild)

Erfurt Zudem löst eine Frau einen Großeinsatz aus. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Mehrere Notrufe sind am Mittwochnachmittag in der Landeseinsatzzentrale eingegangen. Grund war ein verwirrter, aggressiver Fahrradfahrer auf dem Erfurter Fischmarkt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er zwei Passanten aufgefordert aus dem Weg zu gehen.

Als die beiden Männer dem nicht nachkamen und er stürzte, ging er auf die beiden Männer im Alter von 28 und 34 Jahren los und schlug sie ins Gesicht. Ein Concierge aus dem Rathaus wollte schlichtend eingreifen und wurde ebenfalls körperlich attackiert. Alle drei Männer wurden leicht verletzt.

Als der Angestellte sich wieder zurück in das Rathaus flüchtete, verfolgte ihn der 58-jährige, aggressive Mann. Im Empfangsbereich des Rathauses beschädigte der Unruhestifter eine Scheibe, indem er dagegen schlug. Die Polizei stellte den Mann und fesselte ihn. Er wurde in ein Krankenhaus eingewiesen.

Gruppe junger Männer leistet Widerstand

Die Erfurter Polizei wollte am Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, eine vierköpfige Gruppe im Ammertalweg kontrollieren. Die vier jungen Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren dachten aber gar nicht daran und flüchteten laut Polizeiangaben.

Zwei Männer wurden gestellt. Einer beleidigte die Beamten, der andere leistete Widerstand und musste gefesselt werden. Ein junger Mann der Gruppe kehrte zurück und versuchte seinen gefesselten Freund zu befreien. Als er erneut fliehen wollte, leistete er ebenfalls gegen die Beamten Widerstand.

Auch der Vierte im Bunde wurde aufgegriffen und wehrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Neben einer Anzeige wegen Beleidigung ermittelt die Polizei auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Shoppingtour am Feiertag löst Großeinsatz aus

Ein Parkplatz in erster Reihe, leere Gänge und keine Schlangen an den Kassen lockte am Donnerstagnachmittag eine 20-Jährige in ein Erfurter Einkaufszentrum. Das einzige Problem: aufgrund des Feiertags war die Einkaufspassage geschlossen.

Dass hielt die Frau von ihrer Shoppingtour allerdings nicht ab. Sie schlug eine Schaufensterscheibe ein und gelangte so in das Gebäude. Während die Polizei den Einbruchalarm wahrnahm, das ganze Gebäude umstellte und einen Hubschrauber zum Einsatz brachte, schlenderte die Frau in aller Seelenruhe durch das Einkaufszentrum.

Die Polizei schnappte die Frau schließlich mit Kleidung, Taschen und Kosmetika im Wert von mehreren hundert Euro. Die 20-Jährige erhielt eine Strafanzeige. Zudem muss sie sich für den Schaden von mehreren tausend Euro verantworten.