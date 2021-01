Mehrere Anzeigen wegen Corona-Verstößen: Die Bilanz der Polizei nach der Demo in Erfurt

Erfurt. Die Polizei erstellte während der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Erfurt mehrere Anzeigen und nahm eine Person in Gewahrsam.

Vier Strafanzeigen, u.a. wegen Beleidigung, sowie sechs Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz - das ist die Bilanz der Polizei nach der Demonstration von Coronaleugnern am Samstagnachmittag in Erfurt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Neben 60 Identitätsfeststellungen kam es laut Polizei zu einer Gewahrsamnahme sowie drei Sicherstellungen. Insgesamt sei die Veranstaltung aber friedlich und ohne größere Vorkommnisse verlaufen, so die Polizei.

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt In Erfurt haben am Samstagnachmittag rund 1000 Menschen gegen die Anti-Corona-Regeln demonstriert. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt Laut einer Polizei-Sprecherin wurden die nach der geltenden Verordnung maximal mögliche Teilnehmerzahl von 1000 erreicht. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt Weitere Teilnehmer wurden von der Polizei zurückgewiesen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt Der Domplatz war mit Gittern abgesperrt, es gab vier Zugänge für die Demo-Teilnehmer. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt Laut Polizei gab es vereinzelt Verstöße gegen die Auflagen... Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt ...etwa gegen die Pflicht, eine Maske zu tragen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt Unter den Demonstranten waren neben Coronaleugnern auch wieder Reichsbürger. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart / MGT



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel

1000 Teilnehmer bei Anti-Corona-Demo in Erfurt 1000 Menschen demonstrierten in Erfurt gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Marvin Reinhart, Sibylle Göbel



Die Erfurter Polizei wurde dabei von Kräften der Thüringer Bereitschaftspolizei unterstützt. Neben zahlreichen Mannschaftswagen stand auch ein Wasserwerfer bereit.

Das Bündnis "Thüringen steht zusammen" hatte zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Domplatz aufgerufen. Laut Polizei wurde bundesweit über die sozialen Netzwerke für die Veranstaltung geworben.

Laut der geltenden Verordnung war die maximal mögliche Teilnehmerzahl auf 1000 begrenzt. Weitere Teilnehmer waren von der Polizei zurückgewiesen worden.

Der Versammlungsraum ist jetzt mit 1.000 Teilnehmern gefüllt.



Weitere Teilnehmer, die noch in den Versammlungsraum wollen, müssen wir jetzt abweisen.#ef2301 #Erfurt #Domplatz — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) January 23, 2021

1000 Corona-Skeptiker demonstrieren in Erfurt – Redner: "Masken sind der Hitlergruß unserer Zeit"