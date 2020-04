Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Verstöße gegen das Kontaktverbot in Weimar gemeldet

Treffen lösten sich von selbst auf

Der Polizei wurden am Sonntag mehrere Verstöße in Weimar gegen das Kontaktverbot gemeldet. Doch weder die fünfköpfige Menschenansammlung in der Bruno-Apitz-Straße in Weimar-Schöndorf, noch die Gruppe an einem Döner-Restaurant in der Brauhausgasse und auch nicht die angeblich sechs Jugendlichen im Dichterweg konnten bei Eintreffen der Streife angetroffen werden.

Fahrraddieb gesucht

Ein oder mehrere Unbekannte entwendeten am frühen Sonntagmorgen ein Fahrrad im Wert von 2480 Euro aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Lisztstraße Weimar.

Aneinander geraten

Zwei Männer einer Gemeinschaftsunterkunft in Weimars Nordstraße, die zusammen ein Zimmer teilten, gerieten wegen des Besuchsverbots am Sonntagnachmittag in Streit. Dieser gipfelte darin, dass sich die Männer schlugen. Beide seien von der Polizei räumlich getrennt worden.

In alte Klinik eingestiegen

Ein Sicherheitsdienst ertappte am frühen Sonntagabend drei Personen, die unberechtigterweise in die alte Sophienheilstätte im Bad Berkaer Ortsteil München einstiegen. Bis zum Eintreffen der Streife konnte der Sicherheitsbeamte die Drei im Alter von 19 bis 33 Jahren festhalten. Die Polizei erteilte Anzeige wegen Hausfriedensbruch; da alle drei aus demselben Haushalt stammten, entfiel die Anzeige wegen des Kontaktverbotes.

