Mit über 100 km/h durch Arnstadt gefahren

Die Polizei hatte am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 20 Uhr in Arnstadt auf der Straße Am Riesenlöffel eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In diesem Zeitraum fuhren über 300 Fahrzeuge durch die Kontrollstelle.

18 Fahrer davon überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von den hier erlaubten 50 km/h zum Teil deutlich. Die höchste unzulässige Geschwindigkeit betrug 101 km/h. Der betroffene Fahrzeugführer sowie ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der ebenfalls erheblich zu schnell unterwegs war, müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen