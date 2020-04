Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer fährt gegen Straßenschild und wird schwer verletzt

Unfall zwischen Heuthen und Wachstedt

Schwer verletzt wurde ein 40-jähriger am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mann aus Südthüringen hatte die Kontrolle über sein Motorrad auf der Straße zwischen Heuthen und Wachstedt verloren und war gegen eine Richtungstafel geknallt, bevor in einem Feld zum Stehen kam. Seine Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, heißt es in der Polizeimeldung.

Auf Straßenbaustelle geklaut

Steuereinheiten im Wert von mehreren tausend Euro stahlen Unbekannte zwischen dem 4. und 6. April von einer Straßenbaustelle zwischen Buhla und Kraja. Die Steuereinheiten waren verschlossen in einem Straßenfertiger, der offenbar aufgebrochen wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03606/6510 entgegen.

