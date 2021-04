Motorradfahrer ist mit selbstgebasteltem Nummernschild unterwegs durch Eisenberg

Ohne amtliches Kennzeichen war ein Motorradfahrer am Sonntag in Eisenberg unterwegs (Symbolfoto).

Eisenberg Fahrer bringt nicht amtliches Kennzeichen an seinem Motorrad in Eisenberg an. Polizei stoppt außerdem Autofahrer mit 1,3 Promille.

Sonntagvormittag kontrollierten Beamte der Polizei Saale Holzland in Eisenberg den Verkehr. Kurz vor 12 Uhr fuhr laut Polizei ein Motorrad an den Beamten vorbei, an welchem anstatt eines amtlichen Kennzeichenschildes ein selbst gebasteltes angebracht war. Die Polizei traf den 50-jährigen Fahrer an seiner Wohnanschrift an.

Auf das Kennzeichen angesprochen gab dieser an, dass es sich um ein Wettkampfkennzeichen handle. Warum er dieses angebracht hatte, verriet er nicht. Das Motorrad war ordnungsgemäß zugelassen, bei ihm zu Hause befand sich das amtliche Kennzeichen. Die Tour endete für den Fahrer mit einer Anzeige.

1,3 Promille hinter dem Steuer

Am Sonntag, kurz vor 16 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Saale Holzland einen 40-jährigen Fahrer eines Mazda am Eisenberger Rossplatz. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeiangaben 1,3 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme, stellte den Führerschein sicher und zeigte den Autofahrer an.

Ebenso nicht nüchtern fuhr ein 56-jähriger mit seinem Hyundai am Montagmorgen um kurz vor halb drei durch St. Gangloff auf der Straße der Republik. Hier ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,52 Promille. Auch diesen Autofahrer erwartet eine Anzeige.