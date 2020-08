Netzkater. Auf der kurvenreichen B 81 bei Netzkater kommt es immer wieder zum Unfällen von Motorradfahrerin. So auch dieses Wochenende.

Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz nahe Netzkater

Der Harz-Auflug eines jungen Motorradfahrers aus dem Raum Hannover endete am Samstagmittag durch einen Sturz mit Schmerzen in den Gliedmaßen, einem Aufenthalt im Krankenhaus und einem beschädigten Motorrad. Wie die Polizei mitteilt, kam der 23-Jährige auf der B 81 bei Netzkater in Richtung Hasselfelde im Kurvenbereich zu Fall. Sein Motorrad schleuderte dadurch unter eine Schutzplanke. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Südharz-Klinikum gebracht.