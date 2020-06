Montagabend klickten in Nordhausen die Handschellen

Ins Gefängnis musste ein Mann am Montagabend, nachdem er von Polizisten kontrolliert wurde. Die Beamten stoppten den Mann laut eigenen Angaben gegen 23.20 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Nordhäuser Hardenbergstraße. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige unter Drogen am Steuer saß und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Er wurde daraufhin festgenommen.